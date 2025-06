Útočník Monahan z Columbusu získal Mastertonovu trofej

New York 5. júna (TASR) - Kanadský útočník Sean Monahan z Columbusu Blue Jackets získal Bill Masterton Memorial Trophy, ktorú v NHL každoročne udeľujú za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju. O držiteľovi ocenenia rozhoduje Asociácia profesionálnych hokejových novinárov (PHWA).



Monahan prišiel do Columbusu ako voľný hráč 1. júla 2024, pričom v tíme Blue Jackets plánoval obnoviť spoluprácu s Johnnym Gaudreauom, s ktorým hral predtým deväť rokov v Calgary. Gaudreau však v auguste spoločne s bratom Matthewsom tragicky zahynuli, keď ich pri jazde na bicykli zrazil opitý vodič. „Spôsob, akým Monny vytrval v skutočne ťažkých časoch, bol pre mňa a aj pre celý tím inšpirujúci,“ uviedol pre oficiálny web zámorskej profiligy Boone Jenner, kapitán Blue Jackets. „Vážim si, ako sa zachoval, keď prišiel do nášho klubu za týchto okolností. Bol lídrom v šatni aj na ľade. Je skutočný profesionál. Každý sa od neho môže učiť.“



Cenu mu odovzdala Meredith Gaudreauová, vdova po Johnnym Gaudreauom. Monahana prekvapila v jeho dome na predmestí Toronta. „Je to pre mňa dôležité, lebo Sean je pre Johna dôležitý a John je dôležitý pre Seana. Nedá sa hovoriť o Johnovi bez toho, aby ste nespomenuli aj Seana, a naopak. Sú najlepší priatelia, sú ako bratia,“ povedala Meredith Gaudreauová.



Tridsaťročný center nazbieral vo svojej prvej sezóne v drese Columbusu 57 bodov (19+38) v 54 zápasoch. V minulosti okrem Calgary pôsobil aj v Montreale a vo Winnipegu. Vlani získal Mastertonovu trofej brankár Connor Ingram z Arizony Coyotes (dnes Utah Mammoth).