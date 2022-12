Útočník Moore podpísal s Los Angeles nový päťročný kontrakt

Los Angeles 16. decembra (TASR) - Americký hokejista Trevor Moore a vedenie klubu NHL Los Angeles Kings sa dohodli na predĺžení spolupráce. Dvadsaťsedemročný útočník podpísal s "kráľmi" nový päťročný kontrakt, ktorý mu celkovo vynesie 21 miliónov dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 4,2 milióna USD.



Moore hrá v záverečnom roku dvojročnej zmluvy, ktorá mu garantuje plat 1,875 mil. dolárov za sezónu. Ak by sa nedohodol na predĺžení, stal by sa 1. júla 2023 neobmedzeným voľným hráčom. "Som za to veľmi vďačný. Cítim sa úžasne, že mám takú podporu od organizácie," uviedol pre nhl.com Moore, ktorý prišiel do LA vo februári 2020 výmenou z Toronta. V 237 zápasoch základnej časti NHL nazbieral v dresoch Maple Leafs a Kings dokopy 107 bodov (42+65), v 14 dueloch play off pridal šesť bodov (3+3). V prebiehajúcom ročníku strelil v 33 stretnutiach sedem gólov a zaznamenal 11 asistencií.