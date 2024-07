Útočník Mounie podpísal zmluvu s Augsburgom

Augsburg 5. júla (TASR) - Beninský futbalový útočník Steve Mounie bude pôsobiť v nemeckom Augsburgu, s ktorým podpísal zmluvu do júna 2027. K účastníkovi Bundesligy prišiel zadarmo po tom, čo mu vypršala zmluva v Stade Brest.



Mounie strelil v 162 zápasoch najvyššej francúzskej súťaže 44 gólov. V novom pôsobisku by mal nahradiť Ermedina Demiroviča, ktorý pravdepodobne zamieri do VfB Stuttgart. "Mounie je robustný útočník a k jeho prednostiam patrí aj hlavičkovanie. Má skúsenosti s najvyššou úrovňou európskeho futbalu," uviedol podľa DPA športový riaditeľ Augsburgu Marinko Jurendič.