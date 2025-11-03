< sekcia Šport
Útočník Nitry Chrenko oslávil 18-tku životným výkonom
Bol to pekný darček, netajil po zápase.
Autor TASR
Košice 3. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Chrenko si bude veľmi dobre pamätať prvú novembrovú nedeľu. Nielenže počas nej dovŕšil dospelosť, ale svojím najlepším individuálnym výkonom v mužskom hokeji režíroval víťazstvo Nitry v Košiciach 5:0. V súboji vlaňajších finalistov sa prezentoval gólom aj dvomi asistenciami, po ktorých netajil: „Bol to pekný darček.“
Hráči Nitry si chceli v Košiciach napraviť chuť po domácej prehre s Michalovcami (2:5) a pozitívne sa naladiť na najdlhšiu zápasovú prestávku v sezóne Tipsport ligy. Od úvodných minút herne dominovali a aj vďaka chybám domácich sa v prvej tretine dostali do vedenia 2:0. Hru mali pod kontrolou aj naďalej a streleckú prevahu 37:19 potvrdili ďalšími tromi gólmi. Na priebežných 3:0 upravil v úvode druhej tretiny Chrenko, keď zblízka dostal puk za Patrika Jurčáka. Domáci si po jeho góle vzali trénerskú výzvu na ofsajd, ktorý sa však nepotvrdil. Nitriansky mladík si tak pripravil ideálny darček k 18-tke.
Okrem troch príspevkov do kanadského bodovania sa výrazne podieľal na troch bodoch pre svoj tím. „Jasné, že ma to potešilo. Spoluhráči mi k narodeninám gratulovali už od rána a podpichovali ma. V prvom rade ma teší, že sme zvíťazili. Výborne sme nastúpili do zápasu, bolo to oveľa lepšie než proti Michalovciam,“ poznamenal Chrenko, ktorý sa spoločne s nitrianskymi spoluhráčmi Adamom Nemcom a Adamom Kalmanom predstaví na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch (5.- 9. novembra). V slovenskej extralige pravidelne nastupuje druhú sezónu, počas ktorej nazbieral v 17 zápasoch 12 kanadských bodov (3+9). Z nitrianskeho tímu je produktívnejší iba Michal Krištof (4+10), Matej Paulovič, Josh Passolt a Zach Osburn nazbierali takisto 12 bodov.
Nitra sa aj vďaka produktivite Chrenka drží v tesnom závese za Slovanom a Žilinou, všetky tri tímy nazbierali po 38 bodov. „Vždy to môže byť aj lepšie. Myslím si, že sme sa do sezóny dobre nakopli a ak budeme takto pokračovať, tak sa ničoho nebojím,“ konštatoval Chrenko. Doterajšiu časť sezóny v podaní HK Nitra zhodnotil po zápase v Košiciach aj tréner Andrej Kmeč: „Je to len začiatok. Doteraz sa hralo dvakrát týždenne, teraz príde november a december, keď bude viac zápasov. Sú veci, o ktorých vieme, že ich musíme spraviť lepšie, ale myslím si, že čiastočná spokojnosť môže byť.“
V zostave Nitry dlhodobo absentujú útočníci Tomáš Hrnka a Samuel Buček. Prvý menovaný by sa spoločne s Milošom Bubelom, ktorý v Košiciach chýbal pre chorobu, mal vrátiť po nadchádzajúcej reprezentačnej prestávke. K návratu sa priblížil aj Buček, ktorý nehral zápas od 19. apríla, keď Nitra prehrala v 2. finálovom dueli v Košiciach 1:5. „Samo s nami trénuje, zatiaľ bez kontaktu. V pondelok alebo v utorok by mal mať lekársku kontrolu, ktorá nám presnejšie povie termín jeho návratu,“ prezradil Kmeč.
