Útočník Nkunku zamieril z Chelsea do AC Miláno
Autor TASR
Miláno 30. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Christopher Nkunku zamieril z FC Chelsea do AC Miláno. Taliansky klub za neho zaplatil 37 miliónov eur. Dvadsaťsedemročný zakončovateľ podpísal v novom pôsobisku päťročnú zmluvu.
Nkunku prešiel mládežníckymi kategóriami v Paríži St. Germain a v roku 2019 prestúpil do Lipska. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v Chelsea. Hlavný tréner Chelsea Enzo Maresca v auguste povedal, že Nkunku už nebude súčasť tímu, do ktorého prišiel v roku 2023. „Christo je fantastický profesionál. Jediný problém je, že na jeho pozícii máme Colea Palmera, takže bolo ťažké nájsť pre neho minúty,“ povedal Maresca.
