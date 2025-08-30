Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útočník Nkunku zamieril z Chelsea do AC Miláno

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nkunku prešiel mládežníckymi kategóriami v Paríži St. Germain a v roku 2019 prestúpil do Lipska.

Autor TASR
Miláno 30. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Christopher Nkunku zamieril z FC Chelsea do AC Miláno. Taliansky klub za neho zaplatil 37 miliónov eur. Dvadsaťsedemročný zakončovateľ podpísal v novom pôsobisku päťročnú zmluvu.

Nkunku prešiel mládežníckymi kategóriami v Paríži St. Germain a v roku 2019 prestúpil do Lipska. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v Chelsea. Hlavný tréner Chelsea Enzo Maresca v auguste povedal, že Nkunku už nebude súčasť tímu, do ktorého prišiel v roku 2023. „Christo je fantastický profesionál. Jediný problém je, že na jeho pozícii máme Colea Palmera, takže bolo ťažké nájsť pre neho minúty,“ povedal Maresca.
