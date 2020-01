Útočník Paulovič zamieril v rámci výmeny do Pardubíc

Pardubice 13. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Matej Paulovič zmenil pôsobisko v rámci českej extraligy. Už bývalý hráč Hradca Králové zamieril do Pardubíc výmenou za švédskeho obrancu Oscara Eklunda. Oba kluby o výmene informovali na oficiálnych weboch.



Paulovič prišiel do Hradca Králové pred sezónou 2018/2019. V nej odohral za Mountfield 47 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 12 gólov a 10 asistencií. V prebiehajúcej sezóne však stratil stabilné miesto v zostave a v rámci hosťovania si vyskúšal aj 1. českú ligu. Za Hradec stihol v ročníku 2019/2020 odohrať 26 zápasov, v ktorých získal 6 bodov (2+4). "Športové vedenie nášho klubu sa na tomto trejde jednoznačne zhodlo. Matej nepresvedčil trénerov a nevybojoval si stále miesto v zostave. Momentálne sme museli riešiť problém s veľkou maródkou v obrane, takže sme siahli po obrancovi," uviedol generálny manažér HK Mountfield Hradec Králové Aleš Kmoníček.



Paulovič sa v novom pôsobisku stretne s tromi krajanmi. V Pardubiciach už pôsobia aj obrancovia Juraj Mikuš a Michal Ivan a útočník Radoslav Tybor. "Potrebujeme oživiť našu ofenzívu. Matej je mladý útočník, ktorý by nám mohol pomôcť s produktivitou. V minulej sezóne sa mu darilo v Hradci Králové a veríme, že by na svoje úspechy mohol nadviazať v našom drese," poznamenal športový manažér pardubického klubu Dušan Salfický.