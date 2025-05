Útočník Petriska je naspäť v Slovane, podpísal dvojročnú zmluvu

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovenský hokejista Ján Petriska si po dvojročnom pôsobení v Banskej Bystrici opäť oblečie dres Slovana Bratislava. Dvadsaťštyriročný útočník podpísal s „belasými“ zmluvu na dva roky. Informoval o tom klubový web účastníka Tipos extraligy.



Petriska strávil väčšinu mládežníckych rokov v Česku, kam odišiel už v pätnástich rokoch. Po sezónach v dorastoch a juniorke Vsetína, Mladej Boleslavi a Havířova ho v lete 2021 po prvý raz angažoval Slovan. Krídelník nastupoval striedavo za juniorku Slovana a novovytvorený B tím Modré krídla Slovan. Debut v prvom tíme, ako aj svoj prvý extraligový gól zažil v sezóne 2022/23. Na konci sezóny z toho napokon bolo 28 zápasov a bilancia 1+4. V ďalších dvoch sezónach sa Petriska stal stabilnou súčasťou zostavy HC MONACObet Banská Bystrica. Za baranov odohral celkom 104 dueloch, vrátane dvoch play off sérií. V prvej sezóne pod Urpínom si pripísal 13 bodov, v tej vlaňajšej ešte o tri body viac.



„Celý klub, aj fanúšikov mám v srdci. Hrať za Slovan je česť, preto chcem vždy vyhrať. Som tu doma a za domov sa bojuje. Nezáleží, či hrám na ľade alebo na hokejbalovom ihrisku s našimi fanúšikmi, vždy dám do toho všetko," povedal Petriska, ktorý doteraz nastúpil v 132 extraligových zápasoch, v ktorých dal 16 gólov a pripísal si 18 asistencií. K tomu pridal 77 stretnutí za Modré krídla Slovan v druhej najvyššej súťaži a 46 kanadských bodov.



„O Jana sme mali záujem pre jeho výbušnosť a nasadenie. Má príkladnú pracovnú morálku. Je to hráč, ktorý sa ešte bude každým rokom zlepšovať. Tréneri ho budú môcť využívať vo všetkých herných situáciách," uviedol generálny manažér klubu Lukáš Havlíček.