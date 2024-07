Útočník Puliš podpísal zmluvu so Slovanom, Dočekal: Neváhali sme

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Radovan Puliš sa dohodol na spolupráci s klubom HC Slovan Bratislava. Vrátil sa tým do známeho prostredia, v ktorom pôsobil v ročníkoch 2015/2016 a 2019/2020. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Puliš má za sebou dve sezóny v drese michalovskej Dukly. V základnej časti uplynulého ročníka 2023/2024 za ňu odohral 26 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 20 kanadských bodov za 3 góly a 17 asistencií. V 11 dueloch play off mal bilanciu 3+3. Sezóna 2024/2025 bude pre neho už pätnásta v najvyššej slovenskej súťaži. V V staronovom pôsobisku sa stretne aj s hlavným trénerom Petrom Oremusom či asistentom Tomášom Surovým, pod ktorými hral vo Zvolene, resp. Michalovciach. "Veľmi sa teším a zároveň som vďačný, že opäť budem môcť obliekať dres Slovana. Od novej sezóny očakávam, že budeme ľudí baviť hokejom. Slovan mal a vždy bude mať tie najväčšie ciele a myslím si, že ani táto sezóna nebude výnimka. Pozorne sledujem, ako sa skladá káder. Sú tam skúsení, ako aj mladí draví hráči. Verím, že sa v kabíne dobre nastavíme a budeme bojovať jeden za druhého," uviedol Puliš pre klubovú stránku. Vedenie klubu od skúseného útočníka očakáva, že bude pre tím dôležitý na ľade i v kabíne. "Rado je mimoriadne skúsený extraligový útočník. Z aktívnych hráčov odohral piaty najvyšší počet zápasov play off od roku 2010 a je tiež piaty najproduktívnejší hráčom. Keď sa naskytla možnosť ponúknuť mu návrat do Slovana, neváhali sme. Osobne som rád, že sa nám podarilo získať ho, keďže mal aj iné ponuky. Rado prostredie nášho klubu veľmi dobre pozná a je o ňom známe, že on aj jeho rodina má vrúcny vzťah k Slovanu. Sme presvedčení, že bude dôležitý hráčom nielen na ľade, ale aj osobnosť v kabíne," poznamenal športový riaditeľ Rostislav Dočekal.