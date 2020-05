Útočník Realu Jovič si zlomil nohu

Madrid 8. mája (TASR) - Útočník Realu Madrid Luka Jovič utrpel zlomeninu nohy. Španielsky futbalový klub to v piatok oznámil na svojom webovej stránke.



"Dnešné lekárske vyšetrenie odhalilo, že Jovič utrpel kĺbovú zlomeninu pravej nohy v oblasti päty."



Dvadsaťjedenročný srbský reprezentant prestúpil do Realu v júni 2019 z nemeckého Frankfurtu, so španielskym veľkoklubom podpísal päťročnú zmluvu.