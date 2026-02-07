Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Šport

Útočník Röndbjerg napokon neposilní Dánov pre zranenie

.
Na archívnej snímke z 1. februára 2026 pravé krídlo Jonas Röndbjerg (vpravo) z Vegas Golden Knights padá po faule Jacoba Troubu z Anaheimu Ducks počas zápasu zámorskej NHL v Anaheime. Foto: TASR/AP

Klub ho zaradil na listinu zranených hráčov. Röndbjerg strávil prevažnú časť sezóny 2025/2026 na farme v AHL, v prvom tíme „zlatých rytierov“ nastúpil do štyroch zápasov.

Autor TASR
Miláno 7. februára (TASR) - Dánsky hokejový útočník Jonas Röndbjerg napokon nebude štartovať na ZOH v Miláne. Z premiérovej účasti pod piatimi kruhmi ho vyradilo zranenie v dolnej časti tela. Utrpel ho v zápase NHL ešte 2. februára, v ktorom jeho tím Vegas Golden Knights prehral s Anaheimom Ducks 3:4.

Klub ho zaradil na listinu zranených hráčov. Röndbjerg strávil prevažnú časť sezóny 2025/2026 na farme v AHL, v prvom tíme „zlatých rytierov“ nastúpil do štyroch zápasov. V NHL doteraz odohral celkovo 80 zápasov (všetky za Vegas), v ktorých nazbieral 11 kanadských bodov (3+8). V ofenzíve Dánska budú figurovať štyria hráči, ktorí v prebiehajúcej sezóne nastúpili v NHL - Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay), Nikolaj Ehlers (Carolina), Lars Eller (Ottawa) a Oscar Fisker Mölgaard (Seattle). Dáni sa na ZOH predstavia v základnej C-skupine, v ktorej nastúpia proti Nemecku, USA a Lotyšsku.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom