Útočník Ružička pomohol dvoma asistenciami k výhre Stocktonu

New York 17. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička pomohol dvoma asistenciami k výhre Stocktonu Heat v nedeľňajšom zápase zámorskej AHL nad Tucsonom Roadrunners 3:2. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil nebodoval.



Brankár Adam Húska nastúpil na prvý zápas v novej sezóne, predviedol 40 úspešných zákrokov, no nezabránil tesnej prehre svojho Hartfordu Wolf Pack so Springfieldom Thunderbirds 1:2. Bridgeport Islanders s Richardom Pánikom prehrali aj druhý zápas ročníka, keď podľahli Providence Bruins 1:2 po nájazdoch. Z triumfu sa netešil ani útočník Maxim Čajkovič, ktorý bol bez bodu pri prehre Syracuse Crunch na ľade Cleveland Monsters 4:5 po predĺžení.