Útočník Selke sa stal novým spoluhráčom Dudu v 1. FC Kolín

Berlín 2. januára (TASR) - Útočník Davie Selke sa stal novým spoluhráčom slovenského futbalového reprezentanta Ondreja Dudu v 1. FC Kolín. K "capkom" prestúpil 27-ročný Selke z konkurenčnej Herthy Berlín, kde pôsobil s iným Slovákom Petrom Pekaríkom.



Selke podpísal s Kolínom zmluvu do júna 2024. "Hľadali sme klasickú deviatku a Davie v tomto smere pasuje do našich plánov. Je typ útočníka, ktorý sa dobre orientuje v šestnástke a vie hrať bez lopty. Veríme, že bude prínosom pre náš tím," vyjadril sa športový riaditeľ Kolína Christian Keller.



Kolín figuruje po jesennej časti Bundesligy na trinástom mieste tabuľky. Do jarnej časti vstúpi 21. januára domácim zápasom s Werderom Brémy.