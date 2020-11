Útočník Slovana Jendek mieri do kanadskej OHL

Sudbury 12. novembra (TASR) - Kariéra slovenského hokejového útočníka Dominika Jendeka bude pokračovať v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Obliekať si bude dres klubu Sudbury Wolves, ktorý si ho v roku 2020 vybral z 91. miesta draftu. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.



Jendek by sa mal k tímu pripojiť na začiatku sezóny 2020/2021, ktorého dátum však zatiaľ nie je známy. Doterajšiu kariéru strávil v materskom Slovane Bratislava. V A-mužstve debutoval v ročníku 2019/2020 a v 39 zápasoch získal 7 kanadských bodov za 4 góly a 3 asistencie. V sezóne 2020/2021 doteraz nastúpil do siedmich zápasov, v ktorých nebodoval. V ročníku 2019/2020 reprezentoval SR na MS hráčov do 20 rokov a vo veku 19 rokov má šancu aj na druhú účasť na juniorskom šampionáte.