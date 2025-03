Útočník Snuggerud podpísal trojročný kontrakt so St. Louis Blues

St. Louis 29. marca (TASR) – Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues podpísal trojročnú zmluvu s Jimmym Snuggerudom, útočníkom University of Minnesota. Dvadsaťročný Američan by sa mal k tímu pripojiť na pondelkovom tréningu. Informovali o tom kanadské médiá.



Snuggeruda si Blues vybrali v 1. kole draftu NHL v roku 2022 z celkového 23. miesta. Podpis prišiel deň po tom, ako jeho tím vypadol z univerzitného turnaja NCAA po prehre 4:5 po predĺžení v semifinále regionálnej časti proti Massachusetts.



V tomto zápase strelil Snuggerud dva góly a sezónu ukončil s bilanciou 24 gólov a 27 asistencií v 40 stretnutiach. Zároveň bol finalistom medzi kandidátmi na Hobey Baker Award pre najlepšieho univerzitného hráča. Počas troch sezón v drese Minnesoty zaznamenal celkovo 66 gólov a 69 asistencií v 119 zápasoch. Vlani sa podieľal na zisku titulu majstrov sveta do 20 rokov pre USA, keď strelil päť gólov v šiestich dueloch. Jeho otec Dave Snuggerud odohral štyri sezóny v NHL za Buffalo, San Jose a Philadelphiu.