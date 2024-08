Útočník Solanke odišiel z Bournemouthu do Tottenhamu za rekordnú sumu

Londýn 10. augusta (TASR) - Anglický futbalista Dominic Solanke prestúpil z Bournemouthu do Tottenhamu Hotspur. Jeho nový kontrakt s londýnskym klubom bude platiť do roku 2030.



Finančné podrobnosti dohody ani zo strán nezverejnila, ale podľa agentúry Reuters sa hodnota transferu môže vyšplhať až na približne 75 miliónov eur, čo je pre Tottenham i Bournemouth rekordná prestupová suma. "Solanke sa pripojí k Tottenhamu Hotspur za významnú finančnú čiastku, najväčšiu, akú kedy klub získal za hráča," uviedol Bournemouth vo vyhlásení.



Dvadsaťšesťročný útočník začal svoju kariéru v Chelsea, v roku 2017 prestúpil do Liverpoolu a o dva roky neskôr zamieril do Bournemouthu, za ktorý odohral 216 zápasov s bilanciou 77 gólov. Na konte má aj jeden štart za anglickú reprezentáciu.