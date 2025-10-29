Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025
Útočník Spišskej Novej Vsi Laferriere dostal trest na jeden zápas

Na snímke v popredí Mathias Laferriere (HK Spišská Nová Ves) strieľa vyrovnávajúci gól na 1:1 počas zápasu 13. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves v Bratislave 19. októbra 2025. Foto: TASR - Pavol Zachar

Hokejisti Spišskej Novej Vsi nastúpia na nasledujúci zápas v piatok 31. októbra proti HC Košice.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Mathiasa Laferrierea zo Spišskej Novej Vsi zákazom činnosti na jeden zápas.

SPH DK SZĽH uznal, že Laferriere v 31. minúte zápasu na ľade Michaloviec (26. októbra) „bezohľadne ohrozil protihráča tým, že ho udrel hokejkou, ktorú držal oboma rukami, pričom nijaká časť hokejky sa nedotýkala ľadovej plochy. Týmto konaním sa Mathias Laferriere dopustil porušenia článku 16 bodu 16.1 podbodu 16.1.1, II. oddielu, I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH.

Za uvedené mu Senát pre profesionálny hokej uložil nepodmienečný trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Do úvahy vzal skutočnosť, že ide o previnilcov prvý disciplinárny prehrešok v sezóne. Preto považoval trest za dostatočný a primeraný. Hokejisti Spišskej Novej Vsi nastúpia na nasledujúci zápas v piatok 31. októbra proti HC Košice.
