Útočník Štefančík posilnil Jihlavu: Verím, že budem platným hráčom

Jihlava 3. júla (TASR) - Slovenský útočník Marcel Štefančík sa stal novou posilou hokejového klubu HC Dukla Jihlava. Vedenie českého tímu to oznámilo na svojom webe.



V minulej sezóne hral 20-ročný center za juniorku švédskej Luley, keď nastúpil na 35 zápasov v základnej časti a získal 26 bodov (14+12), v play off pridal 6 duelov a zaznamenal gól a štyri asistencie. Predstavil sa aj v šiestich stretnutiach najvyššej švédskej súťaži SHL.



"Kontaktoval ma môj agent, že Dukla Jihlava by o mňa mala záujem. Verím, že budem v tíme platným hráčom," uviedol Štefančík, ktorý reprezentoval Slovensko na minuloročných MS do 20 rokov. "Marcel má veľký potenciál do budúcnosti. Mohol by byť dôležitým článkom nášho tímu a oporou. Má za sebou už niekoľko zápasov v najvyššej švédskej lige a v Lige majstrov. Je veľmi dobré, že sme ho získali," povedal výkonný riaditeľ Bedřich Ščerban.