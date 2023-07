Útočník Stupka sa po troch sezónach vo Zvolene vrátil do Nových Zámkov

Nové Zámky 1. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Václav Stupka bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme HC Nové Zámky. Do mužstva sa vrátil po troch rokoch, ktoré odohral v drese HKM Zvolen. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



"Návrat do Nových Zámkov sa zrodil pri telefonáte so športovým manažérom pánom Valáškom a následne i prezidentom pánom Suchardom. Máme veľmi dobré vzťahy z minulosti a komunikácia bola vždy korektná. Mne aj mojej rodine vytvorili výborné podmienky pre návrat a preto sa už teším na novú výzvu. Verím, že spolu s ostatnými hráčmi pozdvihneme úroveň hokeja v Zámkoch ešte u kúsok vyššie, aby ľudia radi chodili na štadión, užívali si zápasy a fandili nám. Chceme mať čo najdlhšiu sezónu a preto očakávam, že sa všetci zodpovedne pripravíme a zabojujeme zo všetkých síl," povedal Stupka.



Tridsaťšesťročný útočník v minulosti pôsobil aj v Žiline, Piešťaňoch, Košiciach a Banskej Bystrici. Za Nové Zámky odohral v sezóne 2019/20 39 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 22 gólov a 17 asistencií. "Vašo je skúsený a usilovný hráč. Verím, že nadviaže na úspešné obdobie a na vynikajúcu prácu, ktorú v Nových Zámkoch odviedol v minulosti. Očakávame od neho príkladnú pracovitosť, ktorá ho dlhodobo zdobí, a taktiež energiu, ktorú vie vložiť do zápasu," uviedol tréner Erik Čaládi.