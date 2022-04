Útočník Stuttgartu Kalajdžič má koronavírus, proti BVB bude chýbať

Stuttgart 6. apríla (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart sa v piatkovom dôležitom ligovom súboji o záchranu proti Borussii Dortmund bude musieť zaobísť bez rakúskeho útočníka Sašu Kalajdžiča. Dvadsaťštyriročný futbalista má už druhýkrát koronavírus a musel putovať do domácej karantény.



Prvýkrát mal pozitívny test pred štartom sezóny. Následne ho na dlhé mesiace vyradilo zranenie ramena. Teraz sa dostal do formy, v piatich zápasoch dal tri góly a pridal dve asistencie. Stuttgart bojuje o záchranu, v tabuľke je na 15. mieste len o bod pred Arminiou Bielefeld, ktorá je na barážovej pozícii. Do konca ligy zostáva odohrať šesť kôl. Informovala agentúra DPA.