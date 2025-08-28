< sekcia Šport
Útočník Stuttgartu Woltemade je blízko prestupu do Newcastlu
Vedenie Newcastlu pracuje na angažovaní útočníka po tom, čo Švéd Alexander Isak odmietol pokračovať v klube a rád by zamieril do FC Liverpool.
Autor TASR
Stuttgart 28. augusta (TASR) - Nemecký futbalový útočník Nick Woltemade je blízko k prestupu z VfB Stuttgart do Newcastlu United. Podľa zdrojov agentúry AP sa o neho uchádzal aj Bayern Mníchov, no napokon sa jeho novým zamestnávateľom stane účastník anglickej Premier League. Ten by mal za neho zaplatiť približne 104 miliónov eur.
Vedenie Newcastlu pracuje na angažovaní útočníka po tom, čo Švéd Alexander Isak odmietol pokračovať v klube a rád by zamieril do FC Liverpool. Zatiaľ však k transferu nedošlo, no je veľmi pravdepodobné, že nebude pokračovať v Newcastli.
Woltemade sa v júni predstavil aj fanúšikom na Slovensku, keď na ME hráčov do 21 rokov strelil šesť gólov vrátane hetriku do brány Slovinska. V uplynulej sezóne 2024/2025 strelil v Bundeslige za Stuttgart 12 gólov v 28 zápasoch.
