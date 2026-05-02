Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026
< sekcia Šport

Útočník Suchý podpísal novú dvojročnú zmluvu s HK Poprad

Na snímke zľava Markus Suchý (Poprad) a Topi Rönni (Michalovce) v zápase 18. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 15. novembra 2024 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Poprad 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Markus Suchý sa dohodol s materským klubom HK Poprad na novej dvojročnej zmluve. Informovala o tom oficiálna stránka „kamzíkov.“

Dvadsaťdvaročný útočník má za sebou sezónu, v ktorej nazbieral 17 kanadských bodov za 8 gólov a 9 asistencií v 59 zápasoch. „Sme radi, že sa nám podarilo podpísať zmluvu s Markusom na ďalšiu sezónu. Je to mladý a perspektívny center, ktorý sa každým rokom rozvíja. Škoda, že ho v play off pribrzdilo zranenie a nemohol tímu pomôcť v dôležitých zápasoch, o to viac je však motivovaný do novej sezóny,“ povedal športový manažér klubu Richard Stehlík.
