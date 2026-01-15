Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útočník Svitana skončil v Michalovciach

Na snímke vľavo Patrik Svitana. Foto: TASR Roman Hanc

Skúsený útočník prišiel do Michaloviec pred minulou sezónou 2024/2025.

Autor TASR
Michalovce 15. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Patrik Svitana už nie je hráč HK Dukla Michalovce. S vedením extraligistu sa dohodol na ukončení spolupráce. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Skúsený útočník prišiel do Michaloviec pred minulou sezónou 2024/2025. Odohral v nej celkovo 57 zápasov, v ktorých nazbieral 31 kanadských bodov za 7 gólov a 24 asistencií. V prebiehajúcej sezóne nazbieral v 30 zápasoch 10 bodov (2+10). V najvyššej slovenskej súťaži pôsobí 17. sezónu. Prevažnú väčšinu z nich odohral v drese materského Popradu, hral aj za Kežmarok a Košice.
