Útočník Valigura rozšíril ofenzívne rady Prešova

Prešov 25. júna (TASR) - Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil Adrián Valigura. Pre 24-ročného útočníka to bude štvrté pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaže. Bývalý mládežnícky reprezentant si obliekal aj dres rodného Popradu, hral takisto v Liptovskom Mikuláši a v uplynulom ročníku za Banskú Bystricu. Informovala o to facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.



Valigura odohral v minulom ročníku 26 stretnutí v drese „baranov“ s bilanciou jeden gól a jedna asistencia. Ďalších 11 duelov si pripísal v drese druholigovej Detvy. „Adrián sa v posledných rokoch rozvinul na obojsmerného útočníka. Dokáže si zastať náročné úlohy na oboch koncoch klziska. Veríme, že to potvrdí aj v našom drese,“ uviedol nováčik Tipsport ligy na sociálnej sieti.