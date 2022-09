Útočník Vegas Patrick už druhýkrát v kariére vynechá celú sezónu

Las Vegas 22. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Nolan Patrick bude svojmu tímu Vegas Golden Knights chýbať celú sezónu NHL 2022/2023. Klub ho zaradil na listinu dlhodobo zranených hráčov, na ktorej už má aj brankára Robina Lehnera a obrancu Sheu Webera.



Patrickovu kariéru dlhodobo sprevádzajú zranenia. Tie sa mu nevyhli už v ročníku 2016/2017, v ktorom pôsobil v juniorskej súťaži WHL. Dovtedy ho hokejoví odborníci a skauti pasovali do pozície jednotky draftu 2017, no práve vinou zdravotných problémov bol napokon dvojka. Siahol po ňom klub Philadelphia Flyers a v jeho organizácii strávil štyri sezóny. V prvých dvoch odohral 73 a 72 zápasov, pričom v druhom ročníku si s 31 bodmi v základnej časti vytvoril svoje doterajšie osobné maximum. Sezónu 2019/2020 vynechal úplne po tom, čo mu diagnostikovali silné migrény. V ďalšom ročníku sa do NHL vrátil a odohral 52 stretnutí so ziskom 9 bodov. V júli 2021 na neho získali práva Golden Knights a o dva mesiace s klubom podpísal dvojročný kontrakt. Zdravotné problémy sa mu však nevyhli ani v novom pôsobisku a pre viaceré otrasy mozgu nastúpil iba na 25 zápasov.