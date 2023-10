Útočník Vilardi bude Winnipegu chýbať minimálne štyri týždne

Winnipeg 19. októbra (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets sa v NHL budú musieť štyri až šesť týždňov zaobísť bez Gabriela Vilardiho. Útočník si natiahol postranný väz v kolene počas stretnutia proti Los Angeles Kings (1:5), keď ho podrazil Blake Lizotte.



Dvadsaťštyriročný center sa zranil na začiatku prvej tretiny, spadol nepríjemne na svoju pravú nohu. Lizotte dostal menší trest za podrazenie a Vilardi už do hry nezasiahol. "Je mi ho strašne ľúto. Pre nás je dôležitou súčasťou tímu, hrá v prvej formácii a presilovej hre. Celé leto tvrdo pracoval a dobre si rozumie v útoku s Kyleom Connorom a Markom Scheifelem. Mal ťažké obdobie so zraneniami a dúfajme, že to je pre tento rok všetko. Keď sa vráti, určite bude veľkým prínosom pre mužstvo," uviedol tréner Rick Bowness pre nhl.com.



Vilardi prestúpil do Winnipegu práve z Los Angeles spolu s Alexom Iafallom a Rasmusom Kuparim ako súčasť výmeny za Pierrea-Luca Duboisa. S Kings podpísal dvojročnú zmluvu za 6,875 milióna amerických dolárov. V prvých troch dueloch sezóny zaznamenal jednu asistenciu.