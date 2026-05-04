< sekcia Šport
Útočník W. Karlsson sa po takmer polroku vracia do tímu Golden Knights
Karlsson pomohol svojmu tímu k Stanley Cupu v sezóne 2022/2023 a bol mimo diania pre zranenie v dolnej časti tela.
Autor TASR
Las Vegas 4. mája (TASR) - Švédsky hokejista William Karlsson bude k dispozícii svojim Vegas Golden Knights v prvom zápase semifinále Západnej konferencie. Jeho tím čaká Anaheim Ducks a 33-ročný útočník sa vráti do akcie po takmer polroku.
Karlsson pomohol svojmu tímu k Stanley Cupu v sezóne 2022/2023 a bol mimo diania pre zranenie v dolnej časti tela. Vo štvrtok sa zapojil do tréningu a bol súčasťou tretieho útoku aj presilovkovej formácie. Informácie priniesla oficiálna stránka NHL.
Karlsson pomohol svojmu tímu k Stanley Cupu v sezóne 2022/2023 a bol mimo diania pre zranenie v dolnej časti tela. Vo štvrtok sa zapojil do tréningu a bol súčasťou tretieho útoku aj presilovkovej formácie. Informácie priniesla oficiálna stránka NHL.