Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Šport

Útočník W. Karlsson sa po takmer polroku vracia do tímu Golden Knights

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Karlsson pomohol svojmu tímu k Stanley Cupu v sezóne 2022/2023 a bol mimo diania pre zranenie v dolnej časti tela.

Autor TASR
Las Vegas 4. mája (TASR) - Švédsky hokejista William Karlsson bude k dispozícii svojim Vegas Golden Knights v prvom zápase semifinále Západnej konferencie. Jeho tím čaká Anaheim Ducks a 33-ročný útočník sa vráti do akcie po takmer polroku.

Karlsson pomohol svojmu tímu k Stanley Cupu v sezóne 2022/2023 a bol mimo diania pre zranenie v dolnej časti tela. Vo štvrtok sa zapojil do tréningu a bol súčasťou tretieho útoku aj presilovkovej formácie. Informácie priniesla oficiálna stránka NHL.
.

Neprehliadnite

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele