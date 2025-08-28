Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
Útočník Weiper predĺžil zmluvu s Mainzom do roku 2029

Nelson Weiper, archívne foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Dvadsaťročný útočník futbalovo vyrastal v akadémii Mainzu, no nedávno ho klub suspendoval po tom, čo odmietol podpísať predĺženie zmluvy do roku 2026.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. augusta (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant do 21 rokov Nelson Weiper predĺžil zmluvu s bundesligovým klubom 1. FSV Mainz 05. Na základe nového kontraktu zostane v tíme až do roku 2029.

Dvadsaťročný útočník futbalovo vyrastal v akadémii Mainzu, no nedávno ho klub suspendoval po tom, čo odmietol podpísať predĺženie zmluvy do roku 2026. Následne vynechal zápas Nemeckého pohára a aj prvý duel play off Konferenčnej ligy proti Trondheimu. Do zostavy sa vrátil v úvodnom kole Bundesligy v zápase proti Kolínu nad Rýnom po tom, čo obnovil rokovania s klubom. „Nelson nie je len vynikajúci talent s nepopierateľnými športovými vlastnosťami, ale predovšetkým je to pravý ´Mainzer´. Narodil sa tu a dáva do toho všetko celým srdcom. Nelson sa stotožňuje s klubom, mestom a domovom,“ povedal podľa DPA člen športovej rady klubu Christian Heidel.
