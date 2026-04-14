Útočníka Birminghamu Duckscha po nehode obvinili z jazdy pod vplyvom
Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Nemeckého futbalistu Marvina Duckscha z Birminghamu City obvinili z jazdy pod vplyvom alkoholu po nehode troch vozidiel.
Polícia v grófstve Warwickshire uviedla, že k zrážke boli jej príslušníci privolaní v pondelok. Tridsaťdvaročný útočník sa má postaviť pred súd 20. mája. V deň údajného incidentu Ducksch nastúpil v zápase, v ktorom Birmingham prehral 1:2 s Ipswichom.
„Klub môže potvrdiť, že Marvin Ducksch bol obvinený v súvislosti s priestupkom vedenia vozidla s nadmerným množstvom alkoholu v krvi. Marvin sa chce ospravedlniť svojim spoluhráčom, zamestnancom klubu aj fanúšikom a plne preberá zodpovednosť za svoje konanie. Záležitosť bola riešená interne a klub sa k nej momentálne nebude ďalej vyjadrovať,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie anglického druholigového klubu.
