Utorok 14. apríl 2026
Útočníka Birminghamu Duckscha po nehode obvinili z jazdy pod vplyvom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Nemeckého futbalistu Marvina Duckscha z Birminghamu City obvinili z jazdy pod vplyvom alkoholu po nehode troch vozidiel.

Polícia v grófstve Warwickshire uviedla, že k zrážke boli jej príslušníci privolaní v pondelok. Tridsaťdvaročný útočník sa má postaviť pred súd 20. mája. V deň údajného incidentu Ducksch nastúpil v zápase, v ktorom Birmingham prehral 1:2 s Ipswichom.

„Klub môže potvrdiť, že Marvin Ducksch bol obvinený v súvislosti s priestupkom vedenia vozidla s nadmerným množstvom alkoholu v krvi. Marvin sa chce ospravedlniť svojim spoluhráčom, zamestnancom klubu aj fanúšikom a plne preberá zodpovednosť za svoje konanie. Záležitosť bola riešená interne a klub sa k nej momentálne nebude ďalej vyjadrovať,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie anglického druholigového klubu.
VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom