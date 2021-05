Útok Barcelony posilní Agüero, podpísal zmluvu do roku 2023

Barcelona 31. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Sergio Agüero prestúpil z Manchestru City do FC Barcelona. Tridsaťdvaročný útočník podpísal so španielskym klubom dvojročnú zmluvu s výstupnou klauzulou vo výške viac ako 100 miliónov eur. Informoval o tom internetový portál kicker.de.



Argentínčan je so 184 gólmi rekordérom Premier League. Agüero sa do La Ligy vracia po dekáde. V rokoch 2006 až 2011 odohral 230 zápasov v drese Atletica Madrid s bilanciou 100 presných zásahov.