Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

Utorkové finále žien v slopestyle odložili pre silné sneženie

.
Na snímke talianska snoubordistka Marilu Poluzziová počas kvalifikácie disciplíny slopestyle na zimných olympijských hrách v Livigne 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Boj o medaily sa mal začať o 13.00 h, nový termín podujatia dosiaľ nebol známy.

Autor TASR
Livigno 17. februára (TASR) - Organizátori ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo odložili utorkové finále snoubordistiek v disciplíne slopestyle. Dôvodom je silné sneženie v Livigne.

Boj o medaily sa mal začať o 13.00 h, nový termín podujatia dosiaľ nebol známy. V nedeľnej kvalifikácii bola najlepšia Novozélanďanka Zoi Sadowská-Synnottová. V utorok odložili aj kvalifikáciu akrobatických skokov na lyžiach mužov i žien, pripomenula agentúra AP.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko