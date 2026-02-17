< sekcia Šport
Utorkové finále žien v slopestyle odložili pre silné sneženie
Boj o medaily sa mal začať o 13.00 h, nový termín podujatia dosiaľ nebol známy.
Autor TASR
Livigno 17. februára (TASR) - Organizátori ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo odložili utorkové finále snoubordistiek v disciplíne slopestyle. Dôvodom je silné sneženie v Livigne.
Boj o medaily sa mal začať o 13.00 h, nový termín podujatia dosiaľ nebol známy. V nedeľnej kvalifikácii bola najlepšia Novozélanďanka Zoi Sadowská-Synnottová. V utorok odložili aj kvalifikáciu akrobatických skokov na lyžiach mužov i žien, pripomenula agentúra AP.
