Úvod jari v Niké lige v znamení bojov o elitnú šestku

tabuľka Niké ligy pred začiatkom jarnej časti:



1. Slovan 18 14 3 1 45:15 45*



2. Žilina 18 12 2 4 37:23 38



3. Trnava 18 11 3 4 28:17 36



4. B. Bystrica 18 8 5 5 34:26 29



5. Dun. Streda 18 8 5 5 27:19 29



6. Trenčín 18 8 5 5 26:19 29



7. Podbrezová 18 9 2 7 37:31 29



8. Ružomberok 18 5 7 6 20:28 22



9. Skalica 18 6 3 9 17:21 21



10. FC Košice 18 3 3 12 15:39 12**



11. Michalovce 18 0 6 12 13:37 6**



12. Zlaté Moravce 18 0 4 14 10:34 4**



* istý postup do skupiny o titul



** istá účasť v skupine o udržanie sa







Program 19. kola Niké ligy:



piatok 9. februára



17.30 Žilina – Slovan (Voyo, Nova Sport)



sobota 10. februára



15.00 FC ViOn – MFK Dukla (Voyo)



15.00 DAC 1904 – Skalica (Voyo)



15.00 Podbrezová – Zemplín (Voyo)



15.00 Ružomberok – Spartak (Voyo)



nedeľa 11. februára



17.30 Trenčín – Košice (Voyo, Dajto)

Bratislava 8. februára (TASR) - Úvod jarnej časti futbalovej Niké ligy bude v znamení boja o postup do skupiny o titul. Miesto v nej má isté iba úradujúci šampión ŠK Slovan Bratislava. Až štyri tímy, na 4. – 7. priečke, majú zhodne po 29 bodov a na účasť medzi šiestimi najlepšími "poškuľujú" aj Ružomberok a Skalica na ôsmom, resp. deviatom mieste. O zložení majstrovskej skupiny rozhodnú nadchádzajúce štyri kolá.Slovan sa po ôsmich rokoch rozlúčil so srbským útočníkom Aleksandarom Čavričom, ktorý zamieril do japonského klubu Kašima Antlers. Na hrote ho má nahradiť luxemburský reprezentant Gerson Rodrigues. Okrem neho po štyroch rokoch skončil na Tehelnom poli brazílsky obranca Lucas Lovat, ktorého angažoval ruský Achmat Groznyj. Klub už nepočíta so službami Nigérijčana Ucheho Agba a hosťovanie sa skončilo Malikovi Abubukarimu. Okrem Rodriguesa posilnil Slovan už iba grécky obranca Spyros Risvanis.Elitnú šestku má už takmer istú MŠK Žilina aj FC Spartak Trnava. "Šošoni" sa budú môcť hneď po úvodnom stretnutí jari dotiahnuť na lídra, keďže ich čaká domáci duel s "belasými"." uviedol pred začiatkom jarnej časti športový manažér Žiliny Karol Belaník.Boj o prvú šestku sľubuje zaujímavú zápletku a štvrtá Banská Bystrica vyslala jasný signál o svojich ambíciách udržaním najlepšieho strelca jarnej časti Róberta Polievku. Slovenský reprezentant po jeseni avizoval, že počas zimnej prestávky prestúpi do lepšej zahraničnej ligy. Dostal viacero ponúk, no žiadna z nich sa nedotiahla do reálnej kontúry. Zmluvu pod Urpínom má platnú až do 30. júna 2025.uviedol v pondelok pre TASR Jozef Mores, športový riaditeľ MFK Dukla Banská Bystrica.S priebežným postavením v tabuľke nie sú spokojní v Ružomberku a v jarnej časti by ho radi vylepšili. "Ruža" absolvovala vydarenú prípravu, súčasťou ktorej bolo aj týždňové sústredenie v Turecku. "poznamenal tréner Ondřej Smetana.Na boje v skupine o udržanie sa musí pripraviť posledný ViOn Zlaté Moravce, ktorý na jeseň ani raz nevyhral a nazbieral iba štyri body. O dva viac majú predposlední Michalovčania a osembodový náskok pred posledným tímom tabuľky majú desiate Košice, ktoré rovnako s určitosťou čakajú záchranárske práce.Jarná časť Niké ligy ponúkne celkovo 84 zápasov v základnej časti a nadstavbe. Záverečné 32. kolo, resp. 10. kolo nadstavby, je na programe 18. mája. Po ňom nasledujú ešte baráž o udržanie sa v Niké lige či potenciálne aj play off o Európsku konferenčnú ligu.