Úvod šlágra Francúzsko - Nemecko narušil protestujúci parašutista

Aktivista ekologickej organizácie Greenpeace s motorovým padákovým klzákom doletel na štadión pred zápasom základnej F-skupiny Francúzsko - Nemecko na ME vo futbale 15. júna 2021 v Mníchove. Foto: TASR/AP

Mníchov 15. júna (TASR) - Štart utorkového šlágra futbalových majstrovstiev Európy medzi Francúzskom a Nemeckom narušil protestujúci parašutista. Na padáku mal nápis ekologickej organizácie Greenpeace.Parašutista sa pokúšal pristáť na trávniku, kde už stáli hráči pripravení na úvodný hvizd, no podarilo sa mu to iba s veľkou ťažkosťou. Takmer skončil na tribúne medzi divákmi, no dokázal sa ešte dostať do vzduchu a dopadnúť relatívne bezpečne na trávniku. Organizátori ho následne vyviedli zo štadióna. Správu priniesla agentúra DPA.