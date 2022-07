Úvod VC Veľkej Británie poznačila hrozivá nehoda, Čou je v poriadku

Na snímke čínsky pilot formuly 1 Kuan-jü Čou z tímu Alfa Romeo je v starostlivosti lekárov po nehode v prvom kole Veľkej ceny F1 Veľkej Británie na okruhu v Silverstone v nedeľu 3. júla 2022. Foto: TASR/AP

Silverstone 3. júla (TASR) - Čínsky jazdec F1 Čou Kuan-jüm z tímu Alfa Romeo mal v úvode Veľkej ceny Veľkej Británie vážnu nehodu, z ktorej však vyviazol bez vážnejších zranení. Už na úvodnej rovinke došlo ku kolízii viacerých monopostov, na ktorú doplatili George Russell, Esteban Ocon, Júki Cunoda, Alex Albon, no najmä Čou Kuan-jüm. Jeho monopost sa po kolízii roztočil vo vzduchu a preletel cez bariéru z pneumatík do blízkosti divákov.Okamžite po incidente boli preteky prerušené a ani po 45 minútach nedošlo k reštartu. Traťoví komisári viac než 15 minút vyslobodzovali Čoua z monopostu. Následne ho na nosidlách preniesli do sanitky, ktorá ho odviezla do zdravotného strediska. Podľa prvých informácií bol pri vedomí a bez vážnych zranení.bola jedna z prvých informácií o incidente, ktorú jeho tímový kolega Valtteri Bottas povedal do vysielačky. Do nemocnice previezli vrtuľníkom podľa AFP aj Alexa Albona, ktorý sa takisto vyhol vážnejším zraneniam. Do neho vrazil Sebastian Vettel, keď sa snažil vyhnúť kolízii s Čouom.Sympatickým gestom zaujal domáci Brit George Russell. Jazdec Mercedesu takisto doplatil na kolíziu, no okamžite po nej vyskočil z monopostu a rozbehol sa smerom k Čouovi. Toho od vážnejších následkov zachránil aj systém halo, resp. "svätožiara", ktorá chráni priestor nad jazdcovou hlavou. Russell situáciu pomenoval ako. Brit mal ambíciu pokračovať v pretekoch. Jeho Mercedes však museli naložiť na nákladné auto a odniesť do boxovej uličky, takže FIA mu podľa pravidel nedovolila pokračovať. Tým sa skončila Russellova séria s umiestneniami v prvej päťke, ktorá trvala v doterajšom priebehu sezóny.Krátko po kolízii vybehlo na trať niekoľko divákov, ktorí boli podľa F1 okamžite odvedení k miestnym úradom a polícii. Tá pred pretekmi varovala, že má informácie o plánovanom vstupe protestujúcich ľudí, no bližšie ich nešpecifikovala.