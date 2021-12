Úvodnú biatlonovú štafetu sezóny vyhrali Nóri, Slováci na 22. mieste

výsledky:



1. Nórsko (Sivert Guttorm Bakken, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:14:09,3 h (0+4)

2. Francúzsko (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) +11,2 s (0+8)

3. Rusko (Said Karimulla Chalili, Daniil Serochvostov, Alexander Loginov, Eduard Latypov) +45,9 (1+9)

4. Nemecko +1:07,8 (0+6)

5. Ukrajina +1:28,5 (1+6)

6. Bielorusko +2:07,5 (0+11)

7. Švédsko +2:30,8 (1+15)

8. Taliansko +2:31,0 (2+13)

9. Švajčiarsko +3:01,6 (0+9)

10. Rumunsko +3:26,9 (0+6)

...22. SLOVENSKO (Michal Šima, Tomáš Sklenárik, Tomáš Hasilla, Matej Baloga) +8:16,8 (2+15)



Östersund 4. decembra (TASR) - Nórski biatlonisti zvíťazili v sobotňajšej štafete 2. kola Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Kvarteto Sivert Guttorm Bakken, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen dosiahlo čas 1:14:09,3 hodiny. Druhé miesto obsadili so stratou 11,2 sekundy Francúzi a tretí skončili Rusi (+45,9 s). Slováci v zložení Michal Šima, Tomáš Sklenárik, Tomáš Hasilla a Matej Baloga obsadili 22. miesto so stratou 8:16,8 min.Nórski tréneri dali v štafetách šancu na prvom úseku mladému Bakkenovi, ktorý sa im odvďačil čistou streľbou a položil základ ich víťazstva. Po svojom úseku odovzdal na prvom mieste s tesným náskokom pred Nemeckom a Francúzskom. Na ďalších priečkach nasledovali Rusi, Česi a Ukrajinci. T. Bö potreboval na ležke náhradný náboj a na chvíľu pred seba pustil Rusa Daniila Serochvostova, no po stojke sa opäť vrátil na čelo a svojmu bratovi odovzdal štafetu s náskokom pred Ukrajinou, Ruskom a Talianskom. J. T. Bö strieľal bezchybne a tak mal Christiansen pred záverečným úsekom náskok 20 sekúnd pred Ruskom a až 50 pred Francúzskom. Síce musel trikrát dobíjať, no svoju úlohu zvládol a Nórov doviedol k víťazstvu. Naopak, tú nezvládol Rus Jevgenij Latypov, ktorý prišiel na poslednú položku s takmer pol minútovým náskokom pred Quentinom Fillonom Mailletom, no musel ísť na trestné kolo a druhé miesto neudržal.Slováci o popredné priečky nebojovali. Šima potreboval na prvom úseku štyri náhradné náboje a odovzdal na 25. mieste z 27 štafiet. Sklenárik mal na strelnici rovnakú bilanciu a pozíciu udržal. Hasilla musel ísť na stojke na trestné kolo, no priebežne sa posunul na 22. priečku, ktorú na poslednom úseku udržal Baloga.