Úvodnú biatlonovú štafetu vyhrali Francúzky, Slovenky neštartovali

výsledky:



1. Francúzsko (Anais Bescondová, Anais Chevalierová-Bouchetová, Julia Simonová, Justine Braisazová-Bouchetová) 1:10:30,3 h (0+4)

2. Bielorusko (Iryna Leščanková, Dzinara Alimbekavová, Jelena Kručinkinová, Hanna Solová) +57,9 s (0+6)

3. Švédsko (Linn Perssonová, Mona Brorssonová, Elvira Öbergová, Hanna Öbergová) +1:09,6 (2+11)

4. Nórsko +1:09,8 (1+7)

5. Nemecko +1:26,8 (0+4)

6. Taliansko +2:58,3 (1+10)

7. Česko +2:59,0 (1+10)

8. Rusko +3:10,6 (0+10)

9. Švajčiarsko +4:07,2 (1+12)

10. Ukrajina +4:17,7 (0+11)



Östersund 5. decembra (TASR) - Francúzske biatlonistky suverénne zvíťazili v úvodnej štafete sezóny. V 2. kole Svetového pohára vo švédskom Östersunde triumfovali Anais Bescondová, Anais Chevalierová-Bouchetová, Julia Simonová a Justine Braisazová-Bouchetová časom 1:10:30,3 h takmer o minútu pred Bieloruskami. Tretie skončili domáce biatlonistky. Slovenské reprezentantky neštartovali pre zdravotné problémy Ivony Fialkovej.Francúzky nemali najlepší štart do pretekov, keď Anais Bescondová musela na stojke dvakrát dobíjať a na úvodnej výmene bola šiesta so stratou 17 sekúnd na vedúce Rusko a Taliansko. Na čele sa držali aj Češky, Nemky, Švédky a kúsok za nimi aj Nórky a Bielorusky. Posledné menované nasadili na druhý úsek Dzinaru Alimbekavovú a tá ich vytiahla vďaka čistej streľbe do čela spolu s Francúzskou Anais Chevalierovou-Bouchetovou. Na druhú výmenu prišli ako tretie Nemky, no už so stratou 46,3 sekundy, štvrté Nórky mali manko už cez minútu. Francúzky mali na treťom úseku Juliu Simonovú, ktorá musela na ležke raz dobiť, stojku však zastrieľala veľmi rýchlo a čisto a na záverečnú výmenu prišla s náskokom 1:08,4 min pred Bieloruskou Jelenou Kručinkinovou. Justine Braisazová-Bouchetová si tak prišla s pohodlným náskokom pre víťazstvo.Bielorusky mali na záverečnom úseku Hannu Solovú, ktorá si skomplikovala situáciu dvoma chybami na stojke, no druhú pozíciu si nakoniec postrážila. O tretie miesto zviedli súboj Nórky a Švédky, pričom úspešnejšia bola domáca Hanna Öbergová, ktorá zdolala na páske Martu Olsbuovú Röiselandovú.Slovenky mali pôvodne nastúpiť v zostave Paulína a Ivona Fialkové a Mária a Zuzana Remeňové. Pre chorobu však nemohla štartovať Ivona Fialková. "," napísala na sociálnych sieťach.