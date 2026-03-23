Úvodnú etapu Okolo Katalánska vyhral Godon, tesne zdolal Evenepoela
Víťaza prvej etapy 105. ročníka pretekov určila až cieľová fotografia.
Autor TASR
Sant Feliu de Guixols 23. marca (TASR) - Francúzsky cyklista Dorian Godon triumfoval v pondelkovej úvodnej etape pretekov Okolo Katalánska. Jazdec tímu Ineos Grenadiers v závere vyše 172 km dlhej etapy v tradičnom finiši do kopca v meste Sant Feliu de Guixols tesne zdolal Belgičana Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-hansgrohe). Tretiu priečku obsadil Brit Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5).
Víťaza prvej etapy 105. ročníka pretekov určila až cieľová fotografia. Favoritom na celkové víťazstvo je po dominantnej jazde na pretekoch Paríž - Nice Dán Jonas Vingegaard a na Okolo Katalánska bojujú aj ďalšie svetové mená. Kopcovitá etapa viedla cez Gironu a pelotón sa vrátil do prímorského letoviska, pričom posledného z úniku Josha Burnetta dostihol 10 km pred cieľom. Záverečné kilometre išli jazdci vo vysokom tempe a ďalší favoriti ako Joao Almeida, Florian Lipowitz, Oscar Onley, Giulio Ciccone, Derek Gee či Mattias Skjelmose dorazili do cieľa bezpečne, s niekoľkosekundovou stratou.
Víťaza prvej etapy 105. ročníka pretekov určila až cieľová fotografia. Favoritom na celkové víťazstvo je po dominantnej jazde na pretekoch Paríž - Nice Dán Jonas Vingegaard a na Okolo Katalánska bojujú aj ďalšie svetové mená. Kopcovitá etapa viedla cez Gironu a pelotón sa vrátil do prímorského letoviska, pričom posledného z úniku Josha Burnetta dostihol 10 km pred cieľom. Záverečné kilometre išli jazdci vo vysokom tempe a ďalší favoriti ako Joao Almeida, Florian Lipowitz, Oscar Onley, Giulio Ciccone, Derek Gee či Mattias Skjelmose dorazili do cieľa bezpečne, s niekoľkosekundovou stratou.
Okolo Katalánska - 1. etapa (Sant Feliu de Guixols – Sant Feliu de Guixols, 172,7 km):
1. Dorian Godon (Fr./Ineos Grenadiers) 4:01:09 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 3. Thomas Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5), 4. Guillermo Thomas Silva (Uru./XDS Astana Team), 5. Simone Gualdi (Tal./PLotto Intermarché), 6. Lenny Martinez (Fr./Bahrain-Victorious) všetci rovnaký čas
priebežné poradie (po 1 zo 7 etáp):
1. Godon 4:00:59 h, 2. Evenepoel +4 s, 3. Pidcock +6, 4. Silva, 5. Gualdi, 6. Martinez všetci +10
1. Dorian Godon (Fr./Ineos Grenadiers) 4:01:09 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 3. Thomas Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5), 4. Guillermo Thomas Silva (Uru./XDS Astana Team), 5. Simone Gualdi (Tal./PLotto Intermarché), 6. Lenny Martinez (Fr./Bahrain-Victorious) všetci rovnaký čas
priebežné poradie (po 1 zo 7 etáp):
1. Godon 4:00:59 h, 2. Evenepoel +4 s, 3. Pidcock +6, 4. Silva, 5. Gualdi, 6. Martinez všetci +10