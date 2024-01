Úvodnú etapu Tour Down Under vyhral Austrálčan Welsford

Tour Down Under v Austrálii - 1. etapa (Tanunda - Tanunda, 144 km):



1. Sam Welsford (Austr./BORA-hansgrohe) 3:25:56 h, 2. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain Victorious), 3. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), 4. Caleb Ewan (Austr./Team Jayco-AlUla), 5. Jhonatan Narvaez (Ekv./Ineos Grenadiers), 6. Max Kanter (Nem./Astana Qazaqstan) všetci čas ako víťaz.



Celkové poradie:



1. Welsford 3:25:46, 2. Bauhaus +4 s, 3. Girmay +6, 4. Corbin Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 5. Georg Zimmermann (Nem./Intermarche-Wanty), 6. Finn Fisher-Black (N. Zél/UAE) všetci +7.

Adelaide 16. januára (TASR) - Austrálsky cyklista Sam Welsford z tímu BORA-hansgrohe sa stal víťazom utorňajšej 1. etapy Tour Down Under. Na úvodnom podujatí World Tour zdolal v špurte 144 km dlhej etapy so štartom i cieľom v Tanunde druhého Nemca Phila Bauhausa z Bahrainu Victorious a tretieho Eritrejčana Biniama Girmaya z Intermarché-Wanty.Welsford premenil na prvenstvo hneď svoj prvý štart v drese nového zamestnávateľa, v minulej sezóne jazdil za DSM. "" tešil sa podľa AFP Welsford, ktorý v piatok oslávi 28. narodeniny.