Úvodnú mix štafetu biatlonistov vyhrali Rusi, Slovákov stiahli z trate

Výsledky mix štafety na 4x6 km:



1. Rusko (Uliana Kaiševová, Svetlana Mironovová, Alexander Loginov, Eduard Latypov) 1:08:21,7 h (0 tr. kôl.+7 dobíjaní),

2. Nórsko (Ingrid Landmark Tandrevoldová, Marte Olsbuová Röiselandová, Johannes Dale, Sturla Holm Laegreid) +0,7 s (0+7),

3. Francúzsko (Anais Chevalierová-Bouchetová, Justine Braisazová-Bouchetová, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet) +12,1 (0+6),

4. Bielorusko +50,3 (1+5),

5. Nemecko +1:06,0 (1+7),

6. Švajčiarsko +1:29,4 (0+7),

7. Taliansko +1:58,8 (0+8),

8. Fínsko +1:59,7 (0+5),

9. USA +2:02,9 (0+5),

10. Ukrajina +2:15,9 (1+8), ...

20. SLOVENSKO (Ivona Fialková, Paulína Fialková, Tomáš Hasilla, Michal Šima) +1 kolo

Oberhof 10. januára (TASR) - Ruský tím triumfoval v nedeľňajšej mix štafete 5. kola Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Oberhofe. Kvarteto v zložení Uliana Kaiševová, Svetlana Mironovová, Alexander Loginov a Eduard Latypov dosiahlo čas 1:08:21,7 h. Na druhom mieste skončili Nóri s tesným mankom 0,7 s a tretí boli Francúzi so stratou 12,1 s. Nedarilo sa slovenským reprezentantom, ktorých pred treťou výmenou stiahli z trate na 20. mieste.Francúzsko sa dostalo na čelo už po prvej streleckej položke a spolu s Nemeckom prišlo na prvú výmenu stopercentné. Medzi tieto dve štafety sa dostalo USA s jednou chybou, v tesnom závese išlo Nórsko a Švédsko. Na druhom úseku predviedla výborný výkon Ruska Svetlana Mironovová, ktorá doviedla svoju krajinu na čelo a Alexandrovi Loginovovi odovzdala štafetu s tesným náskokom pred Nemcom Benediktom Dollom a Nórom Johanessom Dalem. Rovnaké poradie zostalo aj po piatej streľbe, po šiestej sa dostal Dale pred Dolla a v tomto poradí prebehla aj záverečná výmena. Na posledný úsek tak vybehli Eduard Latypov, Sturla Holm Laegreid, Arnd Peiffer a v tesnom závese išiel Quentin Fillon Maillet. Záverečné dve strelecké položky zvládol najlepšie Francúz, ktorý vybehol zo stojky s náskokom 7,6 s pred Laegreidom a 9,3 pred Latypovom. Vybuchol Peiffer, ktorý si na stojke pripísal trestné kolo. Fillon Maillet však v poslednom kole svoj náskok neudržal, na čelo sa dostali Nór s Rusom a v priamom šprintérskom súboji na cieľovej rovinke sa z triumfu tešil Latypov. Štvrté bolo Bielorusku, piate Nemecko.Slovenské trápenie odštartovala už na prvom úseku Ivona Fialková, ktorá potrebovala na ležke tri náhradné náboje, na stojke pridala aj dve trestné kolá a zaradila sa na posledné 23. miesto. Jej sestra Paulína predviedla čistú ležku, na druhej položke použila tri náhradné náboje a Tomášovi Hasillovi odovzdala na 21. mieste, no so stratou 4:14,2 min na najlepších. Hasilla na ležke trikrát dobíjal, stojku zvládol bez chyby, ale to ho už dobehli najlepší. Posledný Slovák Michal Šima sa tak na trať ani nedostal.