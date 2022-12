Úvodnú štafetu sezóny vyhrali Švédky, Slovenky skončili trináste

Výsledky - muži:



1. Nórsko (Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) 1:19:26,2 h (0+8),

2. Nemecko (Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll, Roman Rees) +43,9 s (0+8),

3. Francúzsko (Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet) +1:05,9 m (0+9),

4. Rakúsko +2:31,2 (0+4),

5. Česká republika +2:33,9 (0+10),

6. Fínsko +2:34,1 (1+12),

7. Slovinsko +2:47,2 (2+9),

8. Litva +2:47,8 (1+3),

9. Ukrajina +2:48,8 (0+13),

10. Švédsko +2:53,6 (3+14).

Kontiolahti 1. decembra (TASR) - Švédske biatlonistky zvíťazili vo štvrtkovej úvodnej štafete novej sezóny Svetového pohára. Štvorica v zložení Linn Perssonová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová a Elvira Öbergová dosiahla vo fínskom Kontiolahti čas 1:14:59,8 h. Druhé miesto obsadili so stratou 28,1 sekundy Nemky a tretie skončili Nórky (+31,5 s). Slovenky v zložení Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová, Ivona Fialková a Mária Remeňová obsadili 13. miesto so stratou 6:25,8 min, keď okrem 16 dobíjaní musela Z. Remeňová bežať trestný okruh.V najlepšej štvorke boli v prvej polovici pretekov tesné rozdiely. Švédky si začali vytvárať odstup po druhej výmene zásluhou Hanny Öbergovej, ktorá mala už na pri príchode na ležku náskok 7,8 sekundy pred druhou Taliankou Michelou Carrarovou a štafetu odovzdala na poslednom úseku bežiacej mladšej sestre Elvire s náskokom 21,4 sekundy pred Nórskom. Tá náskok s prehľadom kontrolovala, zvýšila ho ešte o takmer sedem sekúnd a zavŕšila triumf svojho tímu.Slovenky figurovali po prvej odovzdávke vďaka Bátovskej Fialkovej na šiestom mieste, no po ležke Zuzany Remeňovej, ktorá prebíjala trikrát a raz minula, sa prepadli na trináste miesto. Fialková prebrala štafetu na predposlednej pätnástej pozícii, predbehla Poľku Annu Makaovú a Bulharku Valnetinu Dimitrovovú a vrátila sa na trinástu priečku. Mária Remeňová tento výsledok udržala po tom, ako minula všetky náhradné náboje a v závere predstihla Kanaďanku Jennu Sherringtonovú.Medzi mužmi triumfovalo nórske kvarteto Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö časom 1:19:26,2 hodiny. Druhé miesto obsadili so stratou 43,9 sekundy Nemci a tretí skončili Francúzi (+1:05,9 m).Preteky odštartoval najlepšie Christiansen, ktorý odovzdal Lägreidovi na prvom mieste tesne pred Francúzmi. Tretí Nemci sa následne vrátili do boja zásluhou Johannesa Kühna a kvalitné tempo nasadil aj jeho krajan Benedikt Doll. Traja vedúci pretekári predvádzali kvalitnú streľbu, od zvyšku poľa mali značný náskok a rozhodoval beh. Postupne zaostali Francúzi a po rovnakom čase pri tretej výmene sa rozhodlo v súboji medzi Johannesom Thingnesom Böom a Romanom Reesom. V ňom mal jasne navrch nórsky pretekár.