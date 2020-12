Sobotňajšiu štafetu Svetového pohára v biatlone vyhrali Nórky

3. kolo SP v Hochfilzene - štafeta žien na 4x6 km:



1. Nórsko (Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová Röiselandová) 1:08:04,3 h (1 tr. okruh + 6 dobíjaní),

2. Francúzsko (Anais Bescondová, Julia Simonová, Justina Braisazová, Anais Chevalierová) +24,5 s (0+16),

3. Švédsko (Johanna Skottheimová, Linn Perssonová, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová) +32,5 (1+9),

4. Nemecko +32,7 s (1+9),

5. Taliansko +37,1 (0+3),

6. Rakúsko +1:12,9 (1+10),

7. Ukrajina +1:13,3 (0+10),

8. Rusko +1:51,0 (1+8),

9. Švajčiarsko +2:06,3 (1+12),

10. Bielorusko +2:18,1 (3+11), ...

17. SLOVENSKO (Ivona Fialková, Paulína Fialková, Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková) +4:50,5 (0+9)



Poradie štafiet (po 2 zo 6):



1. Švédsko 108 b,

2. Francúzsko 108,

3. Nórsko 94,

4. Nemecko 91,

5. Taliansko 78,

6. Rusko 77,

7. Ukrajina 76,

8. Rakúsko 74,

9. Švajčiarsko 63, 10. USA 61, ...

18. SLOVENSKO 44

Hochfilzen 12. decembra (TASR) - Sobotňajšiu štafetu žien na 4x6 km Svetového pohára v biatlone vyhrali reprezentantky Nórska v zložení Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová. V Hochfilzene zvíťazili časom 1:08:04,3 h pred kvartetami Francúzska (+24,5 s) a Švédska (+32,5 s). Slovenské reprezentantky v zložení Ivona Fialková, Paulína Fialková, Henrieta Horvátová a Veronika Machyniaková obsadili 17. miesto so stratou 4:50,5 minúty.Po úvodnom úseku sa na čele zoradili Nemky, Švédky a Nórky, ktoré odstrieľali bez chyby. Francúzky figurovali takmer s minútovou stratou až na 15. pozícii. Na druhom úseku išli na trestné kolo Nemky i Nórky a na čelo sa dostala po výbornom bežeckom výkone Češka Markéta Davidová. Štafetu odovzdala s tesným náskokom pred Švédskom, no jej tímová kolegyňa Eva Puskarčíková musela ísť už po ležke na trestné kolo, na stojke taktiež veľa dobíjala a tak sa České nádeje na pódium rozplynuli. Po tretej výmene viedli už opäť Nórky, ktoré dostala dopredu Eckhoffová a Olsbuová Röiselandová vybehla na posledný úsek s takmer 30 s náskokom pred Francúzskom a Nemeckom. V záverečnom kole sa dostali na bronzovú priečku Švédky.Slovenky štartovali oproti úvodnej štafete sezóny vo Fínsku už aj so sestrami Fialkovými, ktoré išli na prvých dvoch úsekoch. Preteky rozbehla mladšia Ivona, z 21. miesta na štarte sa po úvodnej čistej ležke posunula na 8. priečku, na stojke síce musela siahnuť na dva náhradné náboje, ale svojej sestre odovzdala štafetu na 11. mieste s malou stratou 32,5 sekundy na vedúce Nórsko. Paulína Fialková zvládla ležku taktiež čisto, na druhej položke potrebovala jeden náhradný náboj a Henrietu Horvátovú vyslala na trať z 11. miesta s mankom 49,9 s. Tá potrebovala dobiť najprv tri a v stojke dva náboje a po svojom úseku strácala na vedúce Nórky tri minúty, čo stačilo na 14. miesto. Na záverečnom úseku nastúpila Veronika Machyniaková, ktorá použila jeden náhradný náboj na stojke a do cieľa prišla na 17. mieste s mankom 4:50,5 min na víťazky.