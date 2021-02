Úvodný duel Lipska s Liverpoolom sa bude hrať v Budapešti

Budapešť 7. februára (TASR) - Osemfinálový zápas futbalovej Ligy majstrov RB Lipsko - FC Liverpool sa bude hrať v Budapešti v Aréne Ferenca Puskása. V nedeľu to potvrdila Európska futbalová únia (UEFA).



Lipsko nemohlo zorganizovať úvodný duel dvojzápasu 16. februára na vlastnom štadióne, pretože Nemecko predchádzajúci víkend uzavrelo svoje hranice pre cestujúcich z krajín s vysokým počtom nakazených koronavírusom, vrátane Veľkej Británie. Opatrenia budú platiť minimálne do 17. februára.



Ďalšou alternatívou riešenia situácie bolo odohrať oba zápasy v Anglicku, do úvahy pripadal štadión Tottenhamu. Napokon však UEFA prijala ponuku Maďarskej futbalovej federácie. Odveta je na programe v Liverpoole 10. marca.