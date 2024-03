Uzávierka prestupov vyvrcholila prekvapivým odchodom Hertla do Vegas

New York 9. marca (TASR) - Prestupová uzávierka v zámorskej NHL priniesla niekoľko očakávaných výmen, ale niektoré aj prekvapivé. V závere dedlajnu vymenilo San Jose českého útočníka Tomáša Hertla do Vegas, 30-ročný center musel túto výmenu odobriť. Na sociálnej sieti sa s bývalým klubom rozlúčil slovami, že navždy zostane jedným z jeho domovov.



"Žraloci" dostali za Hertla útočníka Davida Edstroma a výber v prvom kole draftu NHL 2025. Vegas získali ešte výbery v treťom kole v roku 2025 a v roku 2027. "Tomáš, ak s nami budeš hrať tak dobre ako proti nám, budeme šťastní," povedal Kelly McCrimon, generálny manažér Vegas. Český hokejista má za sebou niekoľko zranení a momentálne na listine zranených hráčov, keďže sa zotavuje po operácii chrupavky v kolene. V príspevku na sociálnej sieti X napísal: "San Jose volám domov. Je to miesto, kde som si vybudoval kariéru, oženil som sa, kúpil dom a stal som sa otcom mojich dvoch chlapcov. Vždy budem vďačný ľuďom zo San Jose a najmä neuveriteľným fanúšikom Sharks za podporu počas 11 rokov. Zažili sme spolu veľa pekných chvíľ."



Dres zmenil aj jeho krajan Vítek Vaněček. Český brankár sa z New Jersey presťahoval práve do San Jose, Devils namiesto neho získali brankára Kaapa Kähkönena a výber v 7. kole draftu 2025.



Zo známejších mien zarezonoval najmä prechod Jakea Guentzela, ktorý zamieril z Pittsburghu Penguins do Caroliny Hurricanes. Generálny manažér Kyle Dubas povedal, že vymeniť 29-ročného Američana bolo jedným z najťažších rozhodnutí, aké kedy musel ako výkonný riaditeľ Penguins urobiť.



Kanaďana Tylera Toffoliho získal z New Jersey tím z Winnipegu. "Diabli" ho vymenili za výbery v 3. kole tohtoročného draftu a za výber v 2. kole draftu 2025.