Uzbecký zápasník Žamalov získal zlato vo voľnom štýle do 74 kg

Zápasenie, muži



voľný štýl do 74 kg:



o 3. miesto:



Kyle Douglas Dake (USA) - Hetik Cabolov (Srb.) 10:4



Chermen Valijev (Alb.) - Wiktor Rassadin (Tadž.) 6:2



finále:



Razambek Žamalov (Uzb.) - Daiči Takatani (Jap.) 5:0

Paríž 10. augusta (TASR) - Uzbecký zápasník Razambek Žamalov si vybojoval zlatú medailu v kategórii do 74 kg na OH v Paríži. V sobotňajšom finále zdolal Japonca Daičiho Takataniho 5:0. V osemfinále predtým vyhral nad slovenským reprezentantom Tajmurazom Salkazanovom. Bronzové medaily si odniesli Američan Kyle Douglas Dake a Albánec Chermen Valijev. Pre 26-ročného Žamalova to je prvá olympijská medaila v kariére.