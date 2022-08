Užnik triumfoval v boulderingu, Garnbretová v obtiažnosti

Športové lezenie:



bouldering - muži:



1. Nicolai Užnik (Rak.) 2v2z (6,6), 2. Sam Avezou (Fr.) 2v2z (7,4), 3. Adam Ondra (ČR) 2v2z (12, 10)





obtiažnost - ženy:



1. Janja Garnbretová (Slovin.) 50+ (0:56), 2. Jessica Pilzová (Rak.) 45+ (4:46), 3. Manon Hilyová 41+ (4:54)







Mníchov 13. augusta (TASR) - Rakúsky reprezentant v športovom lezení Nicolai Užnik získal zlato na ME v Mníchove v disciplíne bouldering. Vrchol dosiahol na druhej a tretej stene a potreboval na to šesť pokusov.Na druhom mieste skončil Francúz Sam Avezou, ten si tak isto siahol na oba vrcholy, no mal o pokus viac než Užnik. Prvý bronz na ME získal Čech Adam Ondra, na dva "topy" však potreboval až 12 pokusov.Spomedzi žien získala v sobotu zlato v disciplíne obťažnosť Slovinka Janja Garnbretová, ktorá prekonala hranicu 50 bodov za 56 sekúnd. S prehľadom tak triumfovala pred striebornou Rakúšankou Jessicu Pilzovou (45+) a Manonou Hilyovou z Francúzska (41+). Tie liezli takmer päť minút.