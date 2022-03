V 1. etape Okolo Katalánska triumfoval Matthews

Výsledky 1. etapy Okolo Katalánska (Sant Feliu de Guixols - Sant Feliu de Guixols, 171 km):

1. Michael Matthews (Austr./BikeExchange - Jayco) 3:47:11 min,

2. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain Victorious),

3. Quentin Pacher (Fr./Groupama–FDJ),

4. Sergio Higuita (Kol./BORA-hansgrohe),

5. Andrea Bagioli (Tal./Quick-Step Alpha Vinyl),

6. Mattias Skjelmose (Dán./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas ako víťaz



Poradie po 1 etape:

1. Matthews 3:47:01 h,

2. Colbrelli +4 s,

3. Pacher +6,

4. Bagioli,

5. Higuita,

6. Skjelmose všetci +10

Sant Feliu de Guixols 21. marca (TASR) - Víťazom úvodnej etapy cyklistických pretekov Okolo Katalánska sa stal Michael Matthews. Tridsaťjedenročný Austrálčan zo stajne BikeExchange - Jayco triumfoval v záverečnom šprinte do kopca pred talianskym rovesníkom Sonnym Colbrellim (Bahrain Victorious) a zaknihoval prvé víťazstvo v sezóne. Tretí v 171 km dlhej zvlnenej etape skončil Francúz Quentin Pacher (Groupama–FDJ). Na sedemetapovom podujatí nemá Slovensko zastúpenie.Colbrelli po dojazde do cieľa 1. etapy upadol do bezvedomia a skolaboval. Lekári ho na mieste resuscitovali, počas prevozu do nemocnice v Girone bol jeho stav stabilizovaný. Informovala o tom agentúra AFP.