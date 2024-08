V 1. kole Slovak Golf Open na Táľoch bola najlepšia Novozélanďanka

Tále 22. augusta (TASR) - Po desiatich rokoch sa na Slovensko vrátil profesionálny ženský golf. Na ihrisku Gray Bear na Táľoch sa od štvrtka 22. augusta do soboty 24. augusta koná turnaj Ladies Slovak Golf Open s dotáciou 45.000 eur. Podujatie je súčasťou Ladies European Tour Access Series, teda kvalifikačná túra Ladies European Tour, ktorý sa na Táľoch hral v rokoch 2010 až 2014. Séria má 15 turnajov vo ôsmich krajinách Európy.



Počas štvrtkového prvého kola podala najlepší výkon Novozélanďanka Wenyung Kehová, keď zahrala ihrisko na 66 rán, teda šesť úderov pod par. "Dnes som bola celý deň presná železami a premenila som všetky šance na birdie do 1,5 metra," povedala po úvodnom kole Novozélanďanka. Druhá skončila Louisa Carlbormová zo Švédska (-5) a na treťom mieste Helen Briemová z Nemecka (-10), ktorá zapísala tento rok už tri víťazstvá v sérii ešte ako amatérka.



V štartovej listine figurovalo z celkového počtu 108 golfistiek desať slovenských hráčok, z ktorých tri už hrajú ako profesionálky, zvyšných sedem má štatút amatérok. Najlepšie sa zo Sloveniek umiestnila Katarína Drocárová z golfového klubu Welten, keď zahrala ihrisko na 69 rán (-3). "Dnes to bolo ako na hojdačke, zahrala som šesťkrát birdie a štyrikrát bogey, podržali ma paty, snažila som sa hrať na istotu, ale samozrejme, celkovo som veľmi spokojná s výsledkom," zhrnula v tlačovej správe čerstvá slovenská profesionálka, ktorá vo štvrtok odohrala vôbec prvé kolo s týmto štatútom.



Medzi slovenskými amatérkami skončila najlepšie Alexandra Šulíková z Penati Golf Clubu (+1). Turnaj pokračuje v piatok druhým kolom, po ktorom nasleduje tzv. cut a do sobotňajšieho finále postúpi len 45 najlepších profesionálok spolu s najlepšími amatérkami.