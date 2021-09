V 1. kvalifikačnej jazde v C1 si postup vybojovala iba Paňková

Čunovo 23. septembra (TASR) – Slovenské kanoistky Zuzana Paňková, Monika Škáchová a Simona Glejteková si vybojovali účasť v semifinále C1 na MS v Čunove. Paňková skončila v 1. kvalifikačnej jazde na 18. mieste, Škáchová s Glejtekovou si účasť v sobotných pretekoch vybojovali v druhej jazde.



Paňková po čistej jazde v 1. kole zaostala za víťaznou Britkou Kimberley Woodsovou o 9,54 sekundy. "Dávala som si pozor na nájazdy, neskracovala som si to. Som so svojou jazdou spokojná," povedala po kvalifikácii.



V druhej jazde išla Glejteková čisto, Škáchová sa dostala do potrebnej prvej desiatky aj napriek jednému dotyku.