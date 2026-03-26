< sekcia Šport
V 1. zápasoch o účasť v céčku LN zvíťazili Lotyšsko a Luxembursko
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Futbalisti Luxemburska zvíťazili v prvom zápase baráže o účasť v C-divízii Ligy národov nad domácou Maltou 2:0. Lotyšsko vyhralo v prvom stretnutí na pôde Gibraltáru 1:0. O tom, kto sa predstaví v céčku, rozhodnú odvety v utorok 31. marca.
Lepší z dvojice Luxembursko a Malta poputuje do 4. skupiny k Islandu, Bulharsku a Estónsku. Hráči Lotyšska alebo Gibraltáru doplnia v druhej skupine Čiernu Horu, Arménsko a Cyprus.
Liga národov - baráž o účasť v C-divízii
prvé zápasy:
Gibraltár - Lotyšsko 0:1 (0:0)
Gól: 63. Gutkovskis (z 11 m)
Malta - Luxembursko 0:2 (0:0)
Góly: 47. V. Thill, 90+3. Olesen
