Štvrtok 26. marec 2026
V 1. zápasoch o účasť v céčku LN zvíťazili Lotyšsko a Luxembursko

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Futbalisti Luxemburska zvíťazili v prvom zápase baráže o účasť v C-divízii Ligy národov nad domácou Maltou 2:0. Lotyšsko vyhralo v prvom stretnutí na pôde Gibraltáru 1:0. O tom, kto sa predstaví v céčku, rozhodnú odvety v utorok 31. marca.

Lepší z dvojice Luxembursko a Malta poputuje do 4. skupiny k Islandu, Bulharsku a Estónsku. Hráči Lotyšska alebo Gibraltáru doplnia v druhej skupine Čiernu Horu, Arménsko a Cyprus.

Liga národov - baráž o účasť v C-divízii

prvé zápasy:

Gibraltár - Lotyšsko 0:1 (0:0)

Gól: 63. Gutkovskis (z 11 m)



Malta - Luxembursko 0:2 (0:0)

Góly: 47. V. Thill, 90+3. Olesen
