V 12. kole slovenskej extraligy skórovali traja brankári

sumáre 12.kola Niké Futsal Extraligy:



Podpor Pohyb Košice - Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava 7:3 (7:0)



Góly: 7., 12. a 18. Terpaj, 12. Nestorik (vlastný), 16. Palfi, 17. Ivan, 20. Oberman - 24. Strapek, 25. Kusyn, 40. Nestorik. 650 divákov





Partizán Bardejov futsal - Futsal team Levice 4:5 (2:0)



Góly: 11. Gerčák, 19. a 34. Venediktov, 34. Vilček - 35. Jakubík Sz., 36. a 37. Fedyk, 36. a 38. Bielik T. 400 divákov





MŠK Futsal Nové Zámky - MIMEL Lučenec 2:10 (1:2)



Góly: 10. Homola, 26. Kucharovič - 7., 22. a 30. Belaník, 16. a 39. Washington, 21. Čeřovský, 22. a 33. Greško, 36. Kušnír, 38. Marík. 300 divákov





MIBA Banská Bystrica - FSC Prievidza 5:4 (1:1)



Góly: 1. a 27. Samson, 22. Rafanides, 33. Kohút, 37. Konder - 5. a 38. Torres Iborra, 35. Hudek, 39. Mičuda. 50 divákov





4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina 6:2 (0:2)



Góly: 14. Rusnák, 24. Švolík, 31. a 33. Paštrnák, 34. a 37. Jaborek - 9. Kráľ, 11. Baláž. 30 divákov

Bratislava 20. januára (TASR) - V 12. kole Niké Futsal Extraligy sa do streleckej listiny zapísali aj traja brankári. Góly strelili z hry Richard Oberman z Košíc, Marek Kušnír z Lučenca a Tomáš Mičuda z Prievidze.Košický Podpor Pohyb si opäť podmanil Starú Jazdiareň, po Prievidzi v nej neuspela ani bratislavská akadémia Pineroly a prehrala 3:7. Bardejov vyhral prvé dejstvo nad Levicami 2:0, hostia sa trápili v koncovke. V 34. minúte bol stav už 4:0, no gólový uragán v závere zabezpečil triumf 5:4 Leviciam, ktoré poskočili na druhé miesto extraligovej tabuľky.Obhajca z Lučenca cestoval do Nových Zámkov s prestupmi obmenenou zostavou a triumfoval vysoko 10:2. Prievidza odchádzala po prehre v Košiciach na prázdno aj spod Urpína, na palubovke Banskej Bystrice prehrala 4:5. Dva rozdielne polčasy mal súboj dvoch posledných tímov, úvodný ovládli hostia zo Žiliny dvoma gólmi, domáci 4FSC FTVŠ však napokon vyhral 6:2.