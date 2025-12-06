< sekcia Šport
V 14. kole si víťazstvo pripísal Prešov, Bojnice i Považská Bystrica
Tretia Považská Bystrica nedopustila prekvapenie a po remízovom prvom polčase vyhrala na palubovke posledného HC Záhoráci 35:27.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v dueli 14. kola Niké Handball extraligy nad Modrou 37:24. Darilo sa aj najbližším prenasledovateľom aktuálneho lídra tabuľky. Druhé Bojnice zdolali ŠKP Bratislava 35:29 aj vďaka jedenástim gólom Tomáša Smetánku. Tretia Považská Bystrica nedopustila prekvapenie a po remízovom prvom polčase vyhrala na palubovke posledného HC Záhoráci 35:27.
Niké Handball Extraliga - 14. kolo:
ŠKP Bratislava - HK Bojnice 29:35 (17:19)
najviac gólov: Korbel 8, Pacek 5/2, Chajan 4 - Smetánka 11, Bogár 10, Briatka 4/1. Rozhodovali: Gabriš a Veselka, 7m: 2/2 - 4/3, vylúčení: 6:4, 100 divákov.
Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra 37:24 (21:10)
najviac gólov: Fenár 6, Karlov 5, M. Antl 4/1 - Lackovič 4/3, Kažík 4/2, Kotásek, Farkas a Jurikovič všetci po 3. Rozhodovali: Daňo a Sabol, 7m: 3/1 - 7/5, vylúčení: 2:1, 325 divákov.
HC Záhoráci - MŠK Považská Bystrica 27:35 (15:15)
najviac gólov: Krajčír 6, Spasih 5/2, Tóth 5 - Štefina 12/8, Macháč 7, Kovács a Hlinka po 4. Rozhodovali: Balogh a Klimko, 7m: 6/5 - 11/10, vylúčení: 7:6, 320 divákov.
ŠKP Bratislava - HK Bojnice 29:35 (17:19)
najviac gólov: Korbel 8, Pacek 5/2, Chajan 4 - Smetánka 11, Bogár 10, Briatka 4/1. Rozhodovali: Gabriš a Veselka, 7m: 2/2 - 4/3, vylúčení: 6:4, 100 divákov.
Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra 37:24 (21:10)
najviac gólov: Fenár 6, Karlov 5, M. Antl 4/1 - Lackovič 4/3, Kažík 4/2, Kotásek, Farkas a Jurikovič všetci po 3. Rozhodovali: Daňo a Sabol, 7m: 3/1 - 7/5, vylúčení: 2:1, 325 divákov.
HC Záhoráci - MŠK Považská Bystrica 27:35 (15:15)
najviac gólov: Krajčír 6, Spasih 5/2, Tóth 5 - Štefina 12/8, Macháč 7, Kovács a Hlinka po 4. Rozhodovali: Balogh a Klimko, 7m: 6/5 - 11/10, vylúčení: 7:6, 320 divákov.